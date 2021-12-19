Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 il için yoğun kar uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'den Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar uyarısı yapıldı. Vatandaşların, buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olması istendi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışların, Bitlis il geneli, Batman'ın kuzey (Sason) ve Muş'un güney ilçelerinde, 20-45 santimetreyi bulacak yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor.
Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Batman ve Van'ın güneyinde ise kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.
Salı günü gece saatlerine kadar yağışların, etkili olacağı tahmin ediliyor.
Buzlanma ve don uyarısı
Sel, su baskını ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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