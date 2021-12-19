Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltını alındı.
Adana'da, polis ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı-Adana istikametinde bir kamyonda yaptığı aramada 14 bin litre kaçak akaryakıt buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Akaryakıt Kaçakçılık
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