Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 06:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da cip uçuruma yuvarlandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip uçuruma yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.
25 yaşındaki Bektaş Ö. idaresindeki 16 V 4299 plakalı cip, kar yağışının etkili olduğu Boğazova Yaylası'nda yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Özgür D. yaralandı.
Bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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