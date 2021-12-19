Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 06:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de şiddetli rüzgar: Çok sayıda ağaç devrildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle 6 ağaç kökünden söküldü. Devrilen ağaçlar, ekipler tarafından bulundukları yerden kaldırıldı.
Kentte etkili olan rüzgar dolayısıyla Bornova ilçesi Özkanlar Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç kökünden söküldü.
Polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekipler, devrilme tehlikesi bulunan ağaçları da kesti.
[Fotoğraf: AA]
Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.
Buca Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgarın 45'e yakın noktada ağaçların devrilmesine neden olduğu, zarar gören ağaçlara anında müdahale edildiği bildirildi.
Etiketler: İzmir
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