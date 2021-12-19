Kentte etkili olan rüzgar dolayısıyla Bornova ilçesi Özkanlar Mustafa Kemal Caddesi'ndeki refüjde bulunan 6 ağaç kökünden söküldü.

Polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekipler, devrilme tehlikesi bulunan ağaçları da kesti.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

Buca Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede şiddetli rüzgarın 45'e yakın noktada ağaçların devrilmesine neden olduğu, zarar gören ağaçlara anında müdahale edildiği bildirildi.