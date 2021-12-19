Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 03:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı
Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı etkili oluyor. Alacabel mevkisinde çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
Konya genelinde dün başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Antalya yönüne gidecek çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Sürücüler, araçlarıyla akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.
Karayolları ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.
Etiketler: Antalya Kar Yağışı Konya
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