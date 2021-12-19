Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 09:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Köpeğin kovaladığı kurye kaza yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Kadıköy'de köpeğin kovaladığı motosikletli kurye, motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Kadıköy'de, bir sokak köpeği havlayarak motosikletli kuryenin peşine takıldı. Panik yapan sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koştu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen motokuryenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Köpek Trafik Trafik Kazası
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