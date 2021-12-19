Etkili olan kar yağışı nedeniyle Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 144 yerleşim yerinin yolunun kapandığı duyuruldu.

Van'da etkili olan kar nedeniyle 25 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 2 gündür yağışların etkili olduğunu söyledi.

Yoğun kar nedeniyle 63 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, yolların en kısa zamanda açılması için ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bitlis'te de olumsuz hava koşulları dolayısıyla 50 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 3 köy ve 3 mezraya ulaşım sağlanabilmesi için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kar etkili olacak

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve karlı olacak.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Muş'ta 4, Bitlis ve Hakkari'de 1 derece olması bekleniyor.