Kastamonu-Çankırı sınırındaki 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Ilgaz Dağı, birkaç gündür bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığının 30 santimetreye yaklaştığı dağ, dron ile görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Ilgaz'da karla birlikle ayrı bir güzelliğin ortaya çıktığını söyleyerek şunları söyledi:

"Doğa fotoğrafçılarının, doğaseverlerin, Kastamonu ve civarındaki tüm kayakseverlerin hasretle beklediği kar, ağaçlarla buluştu. Köknarların üzeri karla kaplandı. Müthiş bir güzellik var. Fotoğraf çekerken keşke kamerayla çeksek diyoruz, kamera ile çekerken keşke ressam olup da resmetseydik diyoruz. Doyumsuz bir güzelliği yaşıyoruz.