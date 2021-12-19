Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin denetiminde, bir sürücü alkollü olarak yakalandı. Şahıs, rapor için Didim Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Alkollü şahıs alkolmetreyi üflemeyi ret ederek polise direndi. Tartışma sonrasında alkollü kişi, hastanede görevli doktor Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaraladı.

Saldırıya uğrayan doktorun kaşına 5 dikiş atıldı.

Savcılığa sevk edilen saldırgan T. D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"Yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz"

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adli ve idari olarak gerekli soruşturmalar başlamıştır. Sürecin takibi bizzat müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.