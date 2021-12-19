Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 14:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da LPG yüklü tanker devrildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır'da LPG yüklü tanker devrildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yol trafiğe kapatıldı.
Diyarbakır'ın Siverek karayolunda, LPG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Güvenlik önlemleri alınan yolda, tedbir amacıyla tankerin elektrik aksamı devre dışı bırakıldı.
Patlama riskine karşı yolda geçişlere izin verilmiyor.
Etiketler: Diyarbakır LPG Trafik Trafik Kazası
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