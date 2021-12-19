Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kınık'taki maden kazasıyla ilgili 13 kişinin tedavisi sürüyor
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık ilçesindeki maden kazasının ardından 13 kişinin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık ilçesindeki maden kazasında 56 işçinin hastanelere başvurduğunu söyledi.
Bunların 43'ünün hafif yaralı veya ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği bilgisini paylaşan Köşger, "12'si ilimiz hastanelerinde, 1'i Soma'da olmak üzere 13 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup hayati tehlikeleri yoktur." dedi.
Vali Köşger, maden kazasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulunca soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.
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