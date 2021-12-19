Kapadokya'dan Amasya'ya giden Doğan Sarı yönetimindeki tur otobüsü, Amasya-Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile otobüste bulunan 28 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mecitözü Devlet Hastanesine sevk edildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tedavi altına alınan yaralıları, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Yaralı vatandaşlara acil şifalar dilerim"

Masatlı, "Nevşehir'den gelen tur otobüsü, yolların kaygan ve yağışlı, şoförün de kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilmiştir. Toplam 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü Mecitözü'ne sevk edilmiş. Diğer 24 yaralı, ilimiz devlet hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlara acil şifalar dilerim" dedi.

"Eğlenerek geliyorduk"

Kapadokya'daki gezilerinin ardından dönüş yolunda kaza geçirdiklerini anlatan, yaralı yolculardan Lale Gürsoy ise "Eğlenerek geliyorduk, güle oynaya. Birden araç zikzak çizmeye başladı. Önce normal sandık, kontrol kayboldu, devrildik. Sonrasında olanları hatırlamıyorum" açıklamasını yaptı.