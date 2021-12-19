Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Arsuz Nehri'nde sağanak nedeniyle su debisinin artması sonucu Avcılarsuyu ve Höyük Köprüsü yıkıldı, bir tekne alabora oldu.

Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, kentte önlem aldıklarını ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bazı evleri su bastı

Samandağ ilçesinde iki gündür devam eden fırtına ve yağışlar nedeniyle Deniz Mahallesi'nde bulunan bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı evleri su bastı.

Büyükoba Mahallesi'nde ise bir evin önünde bulunan set çöktü.

Yetkililer, ilçede benzer olumsuzluklar yaşanmaması için önlem alındığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.