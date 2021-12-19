Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 18:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Hatay'da sağanak: Köprüler yıkıldı, tekne alabora oldu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle iki köprü yıkıldı, bir tekne alabora oldu. Samandağ ilçesinde ise bazı evler sular altında kaldı.
Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Arsuz Nehri'nde sağanak nedeniyle su debisinin artması sonucu Avcılarsuyu ve Höyük Köprüsü yıkıldı, bir tekne alabora oldu.
Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, kentte önlem aldıklarını ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Bazı evleri su bastı
Samandağ ilçesinde iki gündür devam eden fırtına ve yağışlar nedeniyle Deniz Mahallesi'nde bulunan bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı evleri su bastı.
Büyükoba Mahallesi'nde ise bir evin önünde bulunan set çöktü.
Yetkililer, ilçede benzer olumsuzluklar yaşanmaması için önlem alındığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
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