Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol ve Hozat-Ovacık kara yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur."