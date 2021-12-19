Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolunda ulaşıma kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol ve Hozat-Ovacık kara yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur."
Etiketler: Kar Yağışı
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