Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 19:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldular
Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken kadın, ekiplerin 3 saatlik çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Pervari İlçesine bağlı Düğüncüler köyünde doğum sancısı tutan kadın, kar nedeniyle yolun ulaşıma kapanmasıyla hastaneye gidemedi.
Durumun ekiplere bildirilmesinin ardından, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri köyün yolunu açtı.
Sağlık ekipleri köye giderek hamile kadını ambulansla Pervari Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
4 çocuk annesi 30 yaşındaki Leyla Erten'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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