Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, yağış nedeniyle yolcu midibüsü devrildi. Aynı aileden yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde Serkan T. idaresindeki midibüs, kentte sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle kayganlaşan Gözne-Mersin yolunda kontrolden çıktı.
Kaza sonucu devrilen minibüste, sürücü ile birlikte aynı aileden Hakan T, Yunus Emre T. ve Baver T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Mersin istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik, midibüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: AFAD Ambulans Jandarma Genel Komutanlığı Mersin
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