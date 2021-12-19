Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Freni boşalan İETT otobüsü duvara çarparak durabildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ataşehir'de freni boşalan İETT otobüsü, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde freni boşalan İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Cadde üzerinde yaklaşık 100 metre bu şekilde seyreden otobüs önce bir otomobile, ardından ise bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
"Allah'tan yukarıdan araba gelmiyordu"
Kazayı anlatan İETT otobüsü sürücüsü İlyas Yavuz, "Perona girmek için yavaşlayayım dedim. Frene dokundum, fren yok. İmdatı çekeyim dedim dokundum, imdat da yok. Kendiliğinden hızlandı. Allah'tan yukarıdan araba falana gelmiyordu. Baktım araba durmayacak emniyete girmemek için solda duvarı gördüm. Kendimi de riske attım. Olursa bana bir şey olsun dedim, duvara girdik" dedi.
Etiketler: Trafik Kazası İETT
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