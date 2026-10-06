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TRT Haber
HABER GİRİŞ
06.10.2026 12:59
, 06.10.2026 13:00
Süresiz nafaka Meclis'e geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık özellikle süresiz nafakayla ilgili. Meclis açıldı, bu konudaki paketi Meclis'e sunacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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