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TRT Haber 06.10.2026 12:59

Süresiz nafaka Meclis'e geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık özellikle süresiz nafakayla ilgili. Meclis açıldı, bu konudaki paketi Meclis'e sunacağız." dedi.

Süresiz nafaka Meclis'e geliyor

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