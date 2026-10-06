İletişim Başkanı Duran'dan TRT Haber muhabiri Öztürk için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Recep Levent Öztürk'ün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Başta savaş ve afet bölgeleri olmak üzere en zorlu şartlarda dahi mesleğine duyduğu bağlılık ve özverili çalışmalarıyla basın camiamıza kıymetli katkılarda bulunan Sayın Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve TRT ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

TRT'nin acı kaybı: Usta gazeteci Levent Öztürk hayatını kaybetti

Gazeteciliğe 1989 yılında adım atan Recep Levent Öztürk, özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı haberlerle tanınıyordu.

2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti. Öztürk; Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve farklı çatışma bölgelerinde görev yaptı.

TRT Haber’de yayınlanan Yardım Konvoyu programını sundu. 2026 yılında da Beyrut'ta savaş bölgesindeki gelişmeleri takip etti.

Hazırladığı program ve haberlerle bir çok ödül kazanan Recep Levent Öztürk, dünyanın farklı coğrafyalarında yardım çalışmaları da yürüttü.