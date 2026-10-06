Yapay zeka insanlara görev verip para ödeyecek

Yapay zeka teknolojileri insanlığı ele girecek ya da medeniyetin sonunu getirecek mi şimdilik kestirmek zor… Ancak hızla gelişen bu teknolojilerin hayatımızda her geçen gün daha fazla yer kapladığı kesin.

Bu kapsamda ABD’de tartışılan başlıklardan biri de yapay zekanın insanlara belli görevler vermesi. Ve tamamlanan her bir görev karşılığında ücret ödemesi.

Siber Güvenlik Uzmanı Burak Bozkurtlar, “Yapay zeka insanları para karşılığı çalıştıracak” diye formüle edilen bu sürecin detaylarından bahsetti.

“Market fotoğrafı gibi masum isteklerle başlayacaklar”

Bozkurtlar’a göre süreç aslında basit bazı isteklerle başlayacak. Yaşadığınız şehri, alışkanlıklarınızı, günlük rotanızı bilen teknoloji şirketleri bunları yapay zekayla da paylaşıyor.

Yapay zeka ise bu noktada devreye girip, örneğin sizin yaşadığınız yerdeki bir marketin ‘manav reyonunun fotoğraflanması’ görevi açacak. Markete gidip fotoğrafı çeken ve bunu yapay zeka uygulamasıyla paylaşan kişi bir ücret de kazanacak.

“Sözleşmeyi onaylarken vereceğiniz banka hesap numarasına para yollayabilirler. Siz görevleri tamamladıkça daha çok kazanacak, daha çok kazandıkça yeni görevler isteyeceksiniz.” diyor Bozkurtlar.

Tehlikeli bir kapı arayabilir

Ancak daha sonraki süreç için pek de masum olmayan senaryoların da devreye girebileceği uyarısında bulunuyor Burak Bozkurtlar. Bir lokasyonun sürekli fotoğraflanması, bir kamu binasının giriş-çıkışından video çekilmesi ve hatta belirlenen bir araç ya da kişinin fotoğrafının sisteme yüklenmesi gibi görevlerden bahsediyor.

“Bugün manav fotoğrafı çektiren yarın kendisi için kritik ancak sizin için sıradan bir hedefin fotoğrafını isteyebilir. İnsanlar o an iyi bir şey yaptıklarını düşünerek ve para kazanma motivasyonuyla da buna devam edebilir. Ancak günün sonunda bu tür güncellemeler tehlikeli bir dönemin kapısını da arayabilir.” diyerek sözlerini tamamlıyor.