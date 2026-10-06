"Daltonlar" suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül'de yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı kişilerce Çankaya ilçesindeki bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıya katıldıkları belirlenen, 3'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 7 şüpheli tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Olaya iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda elde edilen delillerin incelenmesi sonucu, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.