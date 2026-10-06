Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklama kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mahkeme, 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken, 1 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Diğer şüphelilerin adli süreçleri devam ediyor.

Soruşturmanın geçmişi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerine yönelik 1 Ekim'de başlatılan eş zamanlı operasyonda 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasında, Büyükşehir Belediyesinin 13 ayrı doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük yapıldığı, mal ve hizmet alımlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in "olur"unun bulunduğu öne sürülmüştü.

Ayrıca, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılarla ilgili "silahlı suç örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma daha yürütüldüğü öğrenilmişti. Söz konusu saldırıların hedefi olan yerler arasında Yeni Parti

Mersin İl Başkanlığı binası ve bir medya grubunun iş yeri de yer alıyordu. Daha önceki operasyon kapsamında ise Büyükşehir Belediyesi dosyasında adı geçen Doğukan Uyan ve 3 kişi tutuklanmıştı.