Bayraklı Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 45 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında; önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın liderliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Rüşvet" ve "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçlarına ilişkin deliller elde edilmesi üzerine operasyon kararı alındı.

Soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, MASAK raporları, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı, belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticiler ile çalışanlar ve çeşitli şirketlerin yetkili ve sahiplerinin de bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyonda, aralarında Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da bulınduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.