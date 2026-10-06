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TRT Haber 06.10.2026 11:08

Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için TBMM'de uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır" dedi.

Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olabilmesi için TBMM'de uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclis’in alacağı karar çerçevesinde yenilenecek seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.

Türkiye’nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır. TBMM'nin anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan olması talebimizdir.

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