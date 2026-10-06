TRT'nin acı kaybı: Usta gazeteci Levent Öztürk hayatını kaybetti

Gazeteciliğe 1989 yılında adım atan Öztürk, özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı haberlerle tanınıyordu.

2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti. Öztürk; Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve farklı çatışma bölgelerinde görev yaptı.

TRT Haber’de yayınlanan Yardım Konvoyu programını sundu. 2026 yılında da Beyrut'ta savaş bölgesindeki gelişmeleri takip etti.

Hazırladığı program ve haberlerle bir çok ödül kazanan Recep Levent Öztürk, dünyanın farklı coğrafyalarında yardım çalışmaları da yürüttü.