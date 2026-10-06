Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu

Kale Köyü mevkisindeki kavşakta, Kale Köyü istikametinden gelen T.A. yönetimindeki minibüs ile Bayburt istikametinden gelen O.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarındaki dolmuş durağına çarparak, durağı yıktı.

Kazada otomobil sürücüsü O.K., minibüs sürücüsü T.A. ile minibüste bulunan G.K. ve G.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durakta bekleyen bir kadın ise iki aracın arasında kalmasına rağmen kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.