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Türkiye
İHA 06.10.2026 05:41

Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu

Gümüşhane’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yol kenarındaki durak yıkıldı. Kazada 4 kişi yaralanırken, durakta bekleyen bir kadın araçların arasında kalmasına rağmen kazayı kıl payı atlattı.

Kale Köyü mevkisindeki kavşakta, Kale Köyü istikametinden gelen T.A. yönetimindeki minibüs ile Bayburt istikametinden gelen O.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarındaki dolmuş durağına çarparak, durağı yıktı.

Kazada otomobil sürücüsü O.K., minibüs sürücüsü T.A. ile minibüste bulunan G.K. ve G.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durakta bekleyen bir kadın ise iki aracın arasında kalmasına rağmen kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
Gümüşhane'de durakta bekleyen kadın kazadan kıl payı kurtuldu
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