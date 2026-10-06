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Gündem
AA 06.10.2026 12:15

Bakan Gürlek: Fon konusunda önleyici tedbirler aldık

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "(Fon soruşturması) 17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık" dedi.

Bakan Gürlek: Fon konusunda önleyici tedbirler aldık

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacağını belirtti.

17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildiğini hatırlatan Gürlek, şöyle devam etti;

Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Yürüyen bir süreç var, titizlikle yürütüyoruz. İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım.

Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Kısa sürede manipülatif hareketelerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var.

TMSF'de bir hesap iadesi açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş. Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık.

(Fon iade hesabı) Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.

Maliye Bakanlığımızın, SPK'nın önlemleri var. Devletin tüm kurumları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içinde.

Fon Kurulunun kararları vatandaşlarımıza bir külfet getirmeyecek. Ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun, kararlılıkla mücadele ediyoruz.

Hakemler soruşturması

Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde kimseye bağlı olmadan kurallara riayet ederek maçları yönetmesini istiyoruz.

Terörsüz Türkiye

Bu süreci provoke etmek isteyen maalesef bazı oluşumlar olabiliyor bunlara göz açtırmayacağız.

Terörsüz Türkiye insanlarımızın enerjilerini yatırıma, teşviğe yapması demek, gençlerimizin iş potansiyeline kavuşması demek. Sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz.

Meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık özellikle süresiz nafakayla ilgili. Meclis açıldı, bu konudaki paketi Meclis'e sunacağız.

Ayrıntılar gelecek...

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