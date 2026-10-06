Belçika'da eğitim reformlarını protesto eden öğrenciler, Brüksel'de okulun girişini kapattı

Ulusal basına göre, Ixelles belediyesindeki Fransızca eğitim veren Athenee Charles Janssens okulunun girişi öğrenciler tarafından kapatıldı.

Öğrenciler, protestoyu 9 Ekim’deki ulusal eylem gününe kadar sürdürmeyi planlıyor.

Okulda hafta boyunca dersler iptal edilirken, Ixelles belediyesinin ilgili encümen üyesi Gautier Calomne, eylemin barışçıl şekilde sürdüğünü bildirdi.

Fransızca eğitimdeki bütçe kesintilerine karşı çıkan ve daha önce de protestolar organize eden "Mars Attacks" kolektifi de 7 Ekim’de Brüksel’de eylem düzenleyeceğini duyurdu.

Liege'de 30 gözaltı

Liege’de dün yeniden yaşanan olaylarda ise polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 18 polis hafif yaralandı, 30 kişi gözaltına alındı.

Diğer kentlerdeki eylemler

Fransa’da eğitim koşullarına karşı düzenlenen öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'ya sıçramıştı.

Liege kentindeki gösterilerde olaylar yaşanmış, ardından kentte belediyeye bağlı ve bağımsız eğitim ağlarındaki çok sayıda ortaöğretim kurumu, güvenlik gerekçesiyle 2 Ekim’de kapatılmıştı.

2 Ekim’de Liege merkezinin yanı sıra aynı ile bağlı Huy, Ans, Waremme, Herstal ve Charleroi kentlerinde de öğrenci eylemleri düzenlenmiş, bazı grupların barikat kurduğu ve çöp konteynerlerini ateşe verdiği olaylarda bazı gençler okullara zorla girmeye çalışmış, okul binalarına cisimler atılmış ve bazı iş yerleri zarar görmüştü.