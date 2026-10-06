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Dünya
Reuters 06.10.2026 12:40

Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı. Buna göre ödül, IceCube Nötrino Gözlemevi'ne yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle bilim insanı Francis Halzen'e verildi.

Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu

Belçika asıllı Amerikalı parçacık fizikçisi Francis Halzen, IceCube Nötrino Gözlemevi'ne yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle 2026 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. 

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ödülü kazanan isme 12 milyon İsveç Kronu (1,2 milyon dolar) tutarında para ödülü verileceğini açıkladı.

Alfred Nobel'in vasiyetiyle kuruldu

İsveçli mucit ve girişimci Alfred Nobel'in vasiyetiyle hayata geçirilen Nobel Ödülleri, ilk kez 1901'de verilmeye başlandı. Bilim, edebiyat ve barış alanlarındaki başarıları ödüllendiren bu prestijli ödüllere daha sonra İsveç Merkez Bankası'nın ekonomi ödülü de eklendi.

Fizik dalı, Nobel'in vasiyetinde özel bir yere sahipti ve evrenin anlaşılmasını sağlayan çığır açıcı keşifleri onurlandırmaya devam ediyor. Albert Einstein, Marie ve Pierre Curie, Max Planck ve Niels Bohr gibi modern fiziğin temellerini atan isimler geçmişte bu ödüle layık görüldü.

Ödül takvimi devam ediyor

Pazartesi günü tıp ödülünün açıklanmasının ardından yılın ikinci Nobel ödülü fizik alanında sahibini buldu.

Çarşamba günü ise kimya ödülü duyurulacak.

Nobel madalyaları, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenen törenle İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf tarafından sahiplerine takdim edilecek.

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