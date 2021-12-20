Bakan Koca, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Koca, "Yakalanarak gözaltına alındı! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI! Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür ediyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 19, 2021

Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltı işlemi sonrasında mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan

tespitler üzerine şüpheli şahıs serbest bırakılmıştır.

Ancak daha sonra ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle birlikte yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verilmiş, şüpheli şahıs 19.12.2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Sağlık görevlisine yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet

Başsavcılığı tarafından soruşturma işlemleri toplanan deliller ve dosya kapsamı

çerçevesinde titizlikle yapılmaktadır."

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin alkollü olarak yakaladığı şahıs hastanede doktora kafa atmış, o anlar da hastanenin güvenlik kamerasına yansımıştı.