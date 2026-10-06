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Türkiye
TRT Haber 06.10.2026 14:11

Yalova'da Marmara Denizi'ni kirleten katı atık tesisine 5 milyon lira ceza

Yalova'da, arıtılmamış kirli suyun dereden Marmara Denizi'ne ulaşmasına neden olan Yalova Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ne 5 milyon 34 bin lira ceza uygulandı.

Yalova'da Marmara Denizi'ni kirleten katı atık tesisine 5 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ro-Ro Limanı ile Dantel Sitesi arasındaki dereden denize atık su ulaştığı yönündeki ihbar üzerine bölgede inceleme başlattı.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyündeki Yalova Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndan çıkan ve arıtma işlemine tabi tutulmayan atık suyun, mevcut hatta meydana gelen tıkanıklık sonucu dere yatağına taştığı ve Marmara Denizi'ne ulaştığı tespit edildi.

Kirliliğe neden olduğu belirlenen YAKAB'a, Çevre Kanunu hükümleri doğrultusunda 5 milyon 34 bin lira idari para cezası kesildi.

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