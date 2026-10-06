Eylül ayında gıda denetimlerinde 218,2 milyon lira ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelinde eylül ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Tarladan sofraya her aşamada milletin sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının en temel öncelikleri olduğunu belirten Yumaklı, 1-30 Eylül tarihlerinde yurt genelinde 117 bin 360 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yumaklı, "Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira idari para cezası uygularken, 29 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Kurallara harfiyen uyan esnafımızı, işletmelerimizi baş tacı ederken, soframızın bereketine ve insanımızın sağlığına kastedenlere göz açtırmamaya kararlıyız." dedi.