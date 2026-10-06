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Dünya
AA 06.10.2026 13:33

Yemen'de çatışmalar nedeniyle 184 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Yemen'de çatışmalar nedeniyle 184 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), ordu ile Husiler arasında çatışmaların yaşandığı Yemen'deki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Son IOM verileri, Yemen'de çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Sadece 27 Eylül'den 3 Ekim'e kadar 21 bin 798 kişi, 4 Ekim'de ise 6 bin 474 kişinin yerinden edildiği aktarıldı.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.

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