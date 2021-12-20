Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da 16 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları, uyuşturucuyla mücadele için çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda belirlenen 16 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 2 kilo 83 gram kubar esrar, 92 sentetik uyuşturucu ecza hap, 24 gram metamfetamin ve 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu
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