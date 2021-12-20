Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist yakalandı
Gaziantep Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri yüz tanıma sistemiyle kimliği ve adresi tespit edilen teröristi evinde yakaladı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016 yılında yakalanan bir örgüt mensubunun üzerinde ele geçirilen dijital materyalleri, yüz tanıma sistemini kullanarak incelemeye aldı.
İnceleme sonucunda, terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği anlaşılan A.S.'nin bir süredir Gaziantep'te yaşadığı tespit edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla yakalanan A.S., gözaltına alındı.
Etiketler: Gaziantep PKK/KCK Terörle Mücadele
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