Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da okul servisleri durduruldu, tek tek denetlendi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da okul servis araçlarına denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında şoförler ve öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip araçlar kontrol edildi. Evraklarında eksik çıkan şoförlere cezai işlem uygulandı.
İstanbul Sarıyer’de okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde cadde üzerinden geçen servisler tek tek durduruldu.
[Fotoğraf: İHA]
Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları kontrol edildi.
Evraklarında eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Etiketler: İstanbul
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