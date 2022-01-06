Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karga Şakir'i mahallenin kedisi öldürdü
Sinop Durağan'da esnafın maskotu haline gelen karga Şakir, kedi saldırısı sonucu öldü.
Esnaf Mehmet Göymen, iş yerinin önünde bulduğu yavru kargayı besleyip büyütmüştü.
Göymen'in çocuklarının "Şakir" adını verdiği karga, ilçe esnafının maskotuydu. Herkesin omuzuna konuyor, bisikletle gezinti yapıyordu.
Bir sene boyunca ilçeye neşe katan karga Şakir, bu sefer esnafı üzüntüye boğdu. Kedi saldırısı sonucunda yaralanan karga kurtarılamadı.
Esnaf, şimdi karga Şakir ile çekilen videolarla özlem gideriyor.
Etiketler: Doğal Yaşam Sinop
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