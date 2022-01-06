Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, kış mevsiminin etkisini artırdığı bugünlerde de hizmete devam ediyor.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde aşı çalışması yürüten 15 ekip, çeşitli nedenlerle aşıya ulaşamayan vatandaşların ayağına kadar gidiyor.

Karla kaplı yolları aşarak en ücra köylere ulaşan ekipler, kapı kapı dolaşarak zamanı gelenleri ve geçmiş aşılarını yaptırmayanları aşılıyor.

Aşı yaptırmak istemeyenlere aşının önemini anlatan ekipler, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ikinci doz aşılamada "turuncu" kategoride yer alan Muş'un "sarı" kategoriye geçmesi için çaba gösteriyor.

"Muş'ta aşısız kimsenin kalmamasını istiyoruz"

Muş Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Dr. Ümit Binici, salgının kontrol altına alınması için aşı çalışmalarını gayretle sürdürdüklerini söyledi:

"Muş genelinde aşısız kimsenin kalmamasını istiyoruz. Köy ve merkezde aşı olmayanları arayıp, aşı olmak isteyenlere evlerine aşı hizmeti sunmaktayız. Yüksek rakımda, çok fazla kar yağan köylerimiz var. Ekiplerimiz karlı yolları aşarak insanlara aşıyı ulaştırmaya çalışıyor."

"Normal hayata dönmeyi istiyoruz"

Aşı ekibinde görev alan Dr. Hatice Bingöl, COVID-19 sürecinin ilk gününden bu yana sahada olduklarını, vatandaşların sağlığına kavuşması için mücadele ettiklerini belirtti:

"Amacımız COVID-19 sürecini bitirmek. Yüksek rakımlı bölgelerde köylerimiz var. İnsanlar merkeze gelemediğinde biz devreye giriyoruz. Yoğun kara rağmen köylere kadar gelip aşı yapıyoruz. Onlar bizi görünce, biz de onlara aşı yapınca mutlu oluyoruz. 2 bin rakımlı köydeyiz. Köye gelirken yolda aracımız kaydı, yine de vazgeçmedik. Kara bata çıka kapıları çaldık, aşılarını yaptık. Normal hayata dönmeyi istiyoruz."

"Sağlık çalışanlarına minnettarız"

Aşı olan Eyüp Omur da sağlık ekiplerinin yoğun kara rağmen köye kadar geldiğini belirterek, "Köyün içinde kar var, sokaklarımız dar. Sağlık ekipleri kapı kapı dolaşıp herkesin aşısını yapıyor. Onlara minnettarız. Allah razı olsun" dedi.