Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 bin sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 5 bin 100 sikke ve 2 heykel ele geçirildi. 5 milyon lira değerindeki eserleri yurt dışına çıkarmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Kent merkezindeki iki eve düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke, 2 heykel ve 1 tüfek ele geçirildi.
Sikke ve heykelleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen Ö.D. ve Z.E.T. gözaltına alındı.
5 milyon lira değerindeki eserler müzeye teslim edilecek. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Kayseri Tarihi Eser
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