Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Kent merkezindeki iki eve düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke, 2 heykel ve 1 tüfek ele geçirildi.

Sikke ve heykelleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen Ö.D. ve Z.E.T. gözaltına alındı.

5 milyon lira değerindeki eserler müzeye teslim edilecek. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.