Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cips paketinden uyuşturucu çıktı
Kayseri'de yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin yanındaki cips poşetinden 500 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getireceğini belirledikleri S.H.A'nın bulunduğu yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.
Şüpheliye ait poşetteki cips paketinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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