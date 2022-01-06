Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Ahmet'in Batı Trakya Türkleri ve Türkiye için önemini anlattı.

Ahmet'in Türkiye ve Batı Trakya Türkleri için önemine işaret eden Bilgiç, "Özellikle Batı Trakya Türkleri için önemli bir devlet adamı ve siyasetçiydi. Batı Trakya Türk azınlığının insan hakları sorunları ve demokrasi sorunlarını tüm uluslararası platformlarda en yüksek sesle haykırmış çok önemli bir siyasetçi." dedi.

Bilgiç, tartışmalı bir kazada hayatını kaybeden Ahmet'in yaşasaydı 75 yaşında olacağını belirterek Yunanistan'daki Türklerin haklarını uluslararası platformlarda savunan Ahmet'in bu nedenle Türk Dışişleri Bakanlığı ve tüm Türkler için önemli bir kişi olduğunu vurguladı.

Bakanlığın bulunduğu caddeye Ahmet'in adının verilmesinin sembolik bir anlamı da olduğuna dikkati çeken Bilgiç, "Dünyanın herhangi bir yerindesiniz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına bir mektup göndereceksiniz. Adrese baktığınızda Dr. Sadık Ahmet'in ismini göreceksiniz. Böylece Dr. Sadık Ahmet'in ismi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı adresinde sonsuza kadar böylece yaşamış olacak" diye konuştu.

Bilgiç, Ahmet'in hatırasının Türkiye'de birçok noktada yaşatıldığının da altını çizdi.

"En büyük sorun, Yunan makamların Türk azınlığı yok sayması"

Batı Trakya Türklerinin birçok sorunla karşı karşıya olduğuna işaret eden Bilgiç, "Bu sorunların aslında en büyüğü, Yunan makamlarının Türk azınlığını yok saymaları. 'Batı Trakya'da hiçbir şekilde Türk yaşamıyor, Müslüman yaşıyor' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de bu konuda ihlal kararı verdiğini anımsatarak Yunanistan'daki Türklerin bir diğer önemli sorunu olarak ise eğitim alanındaki sorunları saydı.

Batı Trakya'da Türklerin eğitim görebileceği yeterli miktarda okul bulunmadığını belirten Bilgiç, "Özellikle ilkokullar son 25 yılda ciddi şekilde azaldı. Öğrenci azlığını öne sürerek Yunan makamlar, bu okulları kapatıyor" dedi.

Çift dilde eğitim veren azınlık anaokulu bulunmadığını söyleyen Bilgiç, yalnızca iki Türk azınlık lisesi olduğuna da dikkati çekti.

Bilgiç, öğretmen sayılarında da yaşanan kısıtlamalar bulunduğunu belirterek, din ve ibadet özgürlüğünde yaşanan kısıtlamalara vurgu yaptı.

"Batı Trakya Türklerinin sorunlarını uluslararası platformlarda duyuracağız"

Batı Trakya Türklerinin kendi dini liderlerini seçemediğini, seçtiklerinin ise Yunan makamlarınca kabul edilmediğini ifade eden Bilgiç, "Burada atanmış ve seçilmiş dini liderler var. Bu da din ve ibadet özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden bir tanesini teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, Yunanistan vatandaşlığından çıkarılan Türklere ilişkin de sorunlara değinerek şunları kaydetti:

"Bunların sayıları da çok fazla. Yunanlar bir oldubittiyle vatandaşlıktan attıkları Türkleri tekrar vatandaşlığa almıyorlar. Bunun dışında ekonomik ve sosyal sorunlar var. Batı Trakya Türk azınlığının vakıflarının yaşadıkları sorunlar var. Bu vakıflar, bir şekilde özellikle vergi borçları çerçevesinde işleyişi engellenmiş vaziyette."

Ahmet'in bu sorunları dünyaya duyurma açısından önemli bir figür olduğunun altını çizen Bilgiç, "Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Sadık Ahmet'in ismini yaşatacağız ve Batı Trakya'da yaşayan Türklerin sorunlarını, sıkıntılarını her zaman uluslararası platformlarda duyuracağız ve takipçisi olacağız" diye konuştu.

Ahmet'in adı, Türkiye'deki birçok yerde yaşatılıyor

Batı Trakya Türklerinin Yunan parlamentosuna yolladığı ilk Türk milletvekili olan Ahmet, Türk azınlığın ilk siyasi partisi Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisinin (DEB) de kurucusu.

Doktor olarak görev yaptığı ülkede, Türklerin haklarına yönelik mücadelesi dolayısıyla hapis cezası da alan Ahmet, Lozan Anlaşması'nın 72. yılında 24 Temmuz 1995'te bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bugün hala şüpheli bulunan trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet'in adı, Türkiye'deki birçok sokak, cadde, okul, meydan ve parkta yaşatılıyor. Bu noktalardan biri de Dışişleri Bakanlığının bulunduğu cadde. Dünyanın neresinden bakanlığa bir posta gönderilse alıcı kısmında Ahmet'in adı yazıyor.

Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak

Ahmet, doğumunun 75. yılında Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle anılacak. Bu etkinliklerden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) 7 Ocak'ta düzenlenecek etkinliğe, Ahmet'in ailesinin yanı sıra çok sayıda üst düzey katılım olacak.

Anma etkinliğinde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Korosu da Sadık Ahmet'in sevdiği türküleri seslendirecek.