Şanlıurfa Eyyübiye'de yaşayan Kılıç çifti, geçen yıl dördüz bebekleri olacağını öğrendi. Yapılan kontrollerde bebeklerinin hayati risk taşıdığını öğrenen çift, daha sonra Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'daki hastanelere başvurdu.

Doğumun hem anne hem de bebekler için çok riskli olduğunu söyleyen doktorlar, bebeklerden 2'sinin alınmasını teklif etti. Buna karşı çıkan çift, Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

28 haftalıkken dünyaya gelen 2 erkek, 2 kız bebekler, tedavileri için kuvöze alındı. Hastanenin çocuk hastalıkları bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gümüş ve ekibi tarafından tedavisine başlanan dördüzler, yaklaşık 3 aylık özel bir tedavinin ardından hayata tutundu.

Abdülgani, Mustafa, Meryem ve Merve ismi verilen bebekler, tedavilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

"Her şeyi göze aldılar"

Çoklu gebeliklerde anne ve bebeğin hayati risk altında olduğunu, aileye bu nedenle kürtaj tavsiye edildiğini belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Gümüş, hastane ekibi olarak bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğmaları için yoğun çaba harcadıklarını söyledi:

2'si 1 kilogramın altında

"Dördüz bebeklerin hayati riski bulunduğu için Kılıç ailesine gittikleri merkezlerde iki bebeğin yaşama ihtimalinin çok düşük olduğu ve diğer bebeklerin de yaşama şansını azaltacağından küçük olan iki bebeğin alınması önerilmiş. Fakat ailemiz her şeyi göze alarak bebeklerini dünyaya getirmeye karar verdi.

Bebekler hastanemizde dünyaya geldi. Bizler de bebeklerin hayata tutunması için bütün imkanlarımızla hareket ettik. Bebeklerimizin kiloları çok az bu nedenle yaşam beklentileri çok azdı. Bebeklerimizden 2 tanesi 1 kilogramın altında diğerleri 1 kilogramın üzerinde doğdu. Bu tür bebekler uzun süre takip isteyen bebekler. Bebeklerin hayatta kalması için tedavilerinin çok dikkatli sürdürülmesi gerekmekte."

"Bugün en mutlu günümüz"

Bebeklerin zorlu bir mücadeleyi geride bıraktığını belirten Gümüş, "Bugün en mutlu günümüz, bebeklerimiz artık anne sütünü kendi başlarına emebiliyor. Yaptığımız kontrollerde bebeklerimiz gayet iyi durumdalar annelerine teslim edeceğiz. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürerler" dedi.

3 ay sonra bebeklerine kavuşan anne Saadet Kılıç da Dr. Hüseyin Gümüş ve ekibine gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.