Karadeniz Ereğli'de balıkçılar, fırtınaya karşı ekmek teknelerinin başında nöbet tutuyor

Geçen pazar yaşanan fırtınada Kamerun bayraklı kargo gemisinin ikiye bölündüğü, Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin mendireğe çarparak battığı ve birçok balıkçı teknesinin suya gömüldüğü kentte, yeniden beklenen fırtına öncesinde tüm ekipler teyakkuza geçirildi.

Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, barınak çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Aralarında dalgıçların da bulunduğu ekipler, barınak çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devriye gezerken bir taraftan da balıkçıları bilgilendirdi.

Balıkçılar da bugün bölgede beklenen fırtınaya karşı kayık ve teknelerini karaya bağladıkları halatların sayısını ve kalınlıklarını arttırırken, araçlarında da nöbet tutuyor.

[Fotoğraf: AA]

"İnşallah bu kez kayıpsız atlatacağız"

Tekne sahibi Soner Yaman, trol balıkçısı olarak kendilerine barınakta verilen 13 baraka bulunduğunu, bunların içinde de ağ ve tekne malzemelerinin yer aldığını anlattı.

19 Kasım'da yaşanan fırtınada mendireği aşan dalgaların barakaların duvarlarını kırdığını aktaran Yaman, "Dalgalar, malzemelerimizi denize döktü. Şu anda bütün malzemelerimiz denizde, hava muhalefeti geçtikten sonra dalgıç daldıracağız ve malzemelerimizi kurtaracağız. 19 Kasım'da teknem mendireğin ucundaydı, fırtına teknemi yan yatırdı, bazı yerlerini kırdı ve camlarını patlattı. Diğer teknemde de deformasyonlar oluştu. En çok darbeyi barakalar aldı" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Yaman, daha önce böyle bir hava yaşamadığını dile getirerek, "Büyüklerimize soruyorum onlar da yaşamamış. Çok büyük bir fırtınaydı. Denizci tabiriyle 12-13 kuvvetinde, sert bir havaydı" dedi.

Mendireğin arkasına taş dökülmesi gerektiğini söyleyen Yaman, "Taşlar mendireğe yakın olduğu için deniz onu aşıyor ve buraları rahatsız ediyor. Bugün sert bir hava bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, tedbirlerimizi aldık, halatlarımızı bağladık. Gelecek hava, 19 Kasım'daki havanın altında ama sert bir hava. Sahil güvenlik ekipleri de biz de buradayız, bekliyoruz. Teknelere kalın halatlar bağladık, tüm teknelerde personel var, teknelerde ve limanda bekliyoruz. İnşallah bu kez kayıpsız atlatacağız" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Balıkçı barınağında çalışan İsmail Aydın da 19 Kasım'daki fırtınada iş yerinin çatısının zarar gördüğünü, bugüne kadar gerekli tamiratları yaptıklarını kaydetti.

Kayıkları, paletleri ve el arabalarını sağlam şekilde bağladıklarını anlatan Aydın, her türlü tedbiri aldıklarını sözlerine ekledi.