Bodrum açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve motor arızası yapıp sürüklenen lastik botlardaki 100 göçmeni kurtardı.

Ayrıca, sahil güvenliğin mobil radarı tarafından başka bir düzensiz göçmen grubun lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Durdurulan lastik botta 20 yabancı uyruklu yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.