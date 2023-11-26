Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2023 14:41

Bodrum açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve motor arızası yapıp sürüklenen lastik botlardaki 100 göçmeni kurtardı.

Ayrıca, sahil güvenliğin mobil radarı tarafından başka bir düzensiz göçmen grubun lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Durdurulan lastik botta 20 yabancı uyruklu yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Muğla Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan çatı stadın atletizm pistine düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:39
Giresun'da motosiklet sürücüsü uçan çatının altında kaldı
16:34
Samsun ve Amasya için kuvvetli yağış uyarısı
16:29
Kuvvetli fırtına ile gelen yağış Ayvalık’ı yıktı geçti
16:22
Bartın'da fırtına nedeniyle tekneler limana sığındı
16:02
Bolu Dağı'nda kar etkili oldu
15:58
Yüksek kar vaadiyle vatandaşı 14 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı
Çanakkale Boğazı’nda denizin rengi değişti
Çanakkale Boğazı’nda denizin rengi değişti
FOTO FOKUS
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
Dev dalgalar hayatı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ