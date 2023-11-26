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Türkiye
DHA 26.11.2023 14:38

Uludağ'da kar, fırtına ve sis etkili oluyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı, fırtına, tipi ve sis etkili oluyor. Bölgede tedbirler artırılırken, Uludağ’da kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da kar, fırtına ve sis etkili oluyor

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, gece başlayan kar ile beyaza büründü.

Kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek sıfır, en düşük eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Fırtına ve tipinin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi, sis nedeniyle yer yer 20 metreye kadar düştü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kar yağışı ile Uludağ yolunda da önlemler artırıldı. Karayolları ekipleri, Uludağ yolunun açık kalması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri de kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeye çıkışına izin vermiyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; kar yağışının gün boyu etkili olması beklenen Uludağ'da, yarın güneşli hava açacak.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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