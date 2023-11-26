Zonguldak'ta fırtına yeniden etkisini gösterdi

Geçen pazar yaşanan fırtınada bir kargo gemisinin ikiye bölündüğü, bir geminin mendireğe çarparak battığı ve birçok balıkçı teknesinin suya gömüldüğü kentteki meteorolojik tahminlere göre bugün beklenen fırtına öğleden sonra etkisini göstermeye başladı.

Dalga boyunun yaklaşık 5 metreye ulaştığı sahil şeridinde AFAD ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşları kıyıya yaklaşmamaları yönünde uyaran ekipler, kıyı boyunca devriye görevi yürütüyor.

Bu arada bazı vatandaşlar ise olumsuz hava şartlarına rağmen dev dalgaların kıyıdaki tahkimat duvarlarına çarpma anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Öte yandan 19 Kasım'da mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı Türk bayraklı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, hava koşulları nedeniyle karadan tarama ve gözetleme faaliyeti şeklinde yürütülebiliyor.

1500 kişilik ekip hazır bekletiliyor

Fırtınanın yeniden etkisi altına aldığı kent genelinde yaklaşık 1500 kişilik ekip ve çok sayıda araç, muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Kent merkezinde ise İncivez Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki binanın çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle araçların üzerine uçtu.

Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçları bulundukları yerden çıkardı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yol, temizlik çalışmaları için araç trafiğine kapatıldı.

Balıkçılar ekmek teknelerinin başında nöbette

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'daki fırtına ve sağanakta tekneleri zarar gören balıkçılar, kentte yeniden etkili olması beklenen fırtınaya karşı ilave tedbirler aldı.

Geçen pazar yaşanan fırtınada Kamerun bayraklı kargo gemisinin ikiye bölündüğü, Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin mendireğe çarparak battığı ve birçok balıkçı teknesinin suya gömüldüğü kentte, yeniden beklenen fırtına öncesinde tüm ekipler teyakkuza geçirildi.

Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, barınak çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Aralarında dalgıçların da bulunduğu ekipler, barınak çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devriye gezerken bir taraftan da balıkçıları bilgilendirdi.

Balıkçılar da bugün bölgede beklenen fırtınaya karşı kayık ve teknelerini karaya bağladıkları halatların sayısını ve kalınlıklarını arttırırken, araçlarında da nöbet tutuyor.

"İnşallah bu kez kayıpsız atlatacağız"

Tekne sahibi Soner Yaman, trol balıkçısı olarak kendilerine barınakta verilen 13 baraka bulunduğunu, bunların içinde de ağ ve tekne malzemelerinin yer aldığını anlattı.

19 Kasım'da yaşanan fırtınada mendireği aşan dalgaların barakaların duvarlarını kırdığını aktaran Yaman, "Dalgalar, malzemelerimizi denize döktü. Şu anda bütün malzemelerimiz denizde, hava muhalefeti geçtikten sonra dalgıç daldıracağız ve malzemelerimizi kurtaracağız. 19 Kasım'da teknem mendireğin ucundaydı, fırtına teknemi yan yatırdı, bazı yerlerini kırdı ve camlarını patlattı. Diğer teknemde de deformasyonlar oluştu. En çok darbeyi barakalar aldı" diye konuştu.

Yaman, daha önce böyle bir hava yaşamadığını dile getirerek, "Büyüklerimize soruyorum onlar da yaşamamış. Çok büyük bir fırtınaydı. Denizci tabiriyle 12-13 kuvvetinde, sert bir havaydı" dedi.

"Teknelerde ve limanda bekliyoruz"

Mendireğin arkasına taş dökülmesi gerektiğini söyleyen Yaman, "Taşlar mendireğe yakın olduğu için deniz onu aşıyor ve buraları rahatsız ediyor. Bugün sert bir hava bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, tedbirlerimizi aldık, halatlarımızı bağladık. Gelecek hava, 19 Kasım'daki havanın altında ama sert bir hava. Sahil güvenlik ekipleri de biz de buradayız, bekliyoruz. Teknelere kalın halatlar bağladık, tüm teknelerde personel var, teknelerde ve limanda bekliyoruz. İnşallah bu kez kayıpsız atlatacağız" şeklinde konuştu.

Balıkçı barınağında çalışan İsmail Aydın da 19 Kasım'daki fırtınada iş yerinin çatısının zarar gördüğünü, bugüne kadar gerekli tamiratları yaptıklarını kaydetti.

Kayıkları, paletleri ve el arabalarını sağlam şekilde bağladıklarını anlatan Aydın, her türlü tedbiri aldıklarını sözlerine ekledi.