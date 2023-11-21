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Türkiye
İHA 21.11.2023 06:38

Zonguldak'ta fırtına 92 balıkçı teknesine zarar verdi

Zonguldak'ta fırtına ve dev dalgaların vurduğu balıkçı teknelerinde hasar tespiti tamamlandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, il genelinde ruhsatlı toplam 92 balıkçı teknesinin hasar gördüğünü açıkladı.

Zonguldak'ta fırtına 92 balıkçı teknesine zarar verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan Kafkametler adlı Türk bandıralı kuru yük gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları yerinde takip eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, şiddetli fırtına ve dev dalgaların vurduğu Zonguldak'ın il genelinde başlatılan balıkçı teknelerindeki hasar tespiti çalışmalarının bitirildiğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kayıtlı toplam 92 balıkçı teknesinin hasar gördüğünü kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, "Bütün limanlarımızda, balıkçı teknelerimizin hepsinin tespiti yapıldı. Ereğli ve Alaplı başta olmak üzere Zonguldak'taki tüm limanlarda bulunan 92 tekne hasar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, kendi sistemlerine kayıtlı, ruhsatlı teknelerimizin hasar kayıtlarını yaptılar. Diğer işlemleri yürütmek üzere Liman Başkanlığı'na ilettiler. Onlar da tespitlerini yapacaklar" dedi.

Zonguldak'ta fırtına 92 balıkçı teknesine zarar verdi

Hasarlı tekneler vinçle karaya çıkartıldı

Kdz. Ereğli ilçesindeki liman içerisindeki teknelerin tamamlanan hasar tespitinin ardından balıkçı barınağında tahliye işlemleri başlatıldı. Fırtınada sıkışan ve hasar gören tekneler, vinçler yardımıyla kaldırılarak, barınaktan çıkarıldı. Sahil bandındaki boş alanlara konulan tekneler, çekiciye yüklenerek bakım ve onarımdan geçirileceği bölgelere götürüldü.

Çatısı hasar gören 57 okul 10 günde onarılacak

Vali Hacıbektaş, fırtınada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 57 okulun da çatısında büyük hasarlar oluştuğunu açıklayarak, tüm okulların 10 gün içerisinde eğitim ve öğretime hazır hale geleceğini duyurdu.

Zonguldak'ta fırtına 92 balıkçı teknesine zarar verdi

Hacıbektaşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili tüm bakanlarımızın dikkati bu bölgede. 57 okulumuzun çatısında ciddi hasar var. 10 günde bütün okullarımızda tüm hasarlar onarılmış olacak. Normal bir şekilde eğitim ve öğretim devam etmiş olacak. Ereğli ve Alaplı başta olmak üzere Zonguldak'taki tüm limanlarda toplam 92 tekne hasar gördü. Tabii bunlar bize bildirilen, tespit edebildiklerimiz bunlar. Gelen ihbarlar olursa, onlar da tespit edilecektir" ifadelerini kullandı.

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