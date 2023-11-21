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Türkiye
AA 21.11.2023 06:17

Tokat'ta iki kardeşe av tüfeğiyle ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli oldukları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Tokat'ta iki kardeşe av tüfeğiyle ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Üzümören beldesinde Furkan G., hayvan otlatma alanı nedeniyle husumetli olduğu Enes ve Şaban Y. kardeşleri beldenin farklı iki noktasında av tüfeğiyle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kardeşler, Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Şaban Y, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, beldede ve Pazar Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay sonrası kaçan Furkan G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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