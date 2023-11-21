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Türkiye
DHA 21.11.2023 03:41

Mahsur kalan 3 çobanı AFAD ekipleri kurtardı

Ağrı'da merkeze bağlı Dede Maksut köyünde kar yağışı ve tipi nedeniyle merada mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin küçükbaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan 3 çobanı AFAD ekipleri kurtardı
[Fotograf: DHA]

Kent genelinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. İl merkezine yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan Dede Maksut köyünde 3 çoban, 3 bin küşükbaş hayvan ile merada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, köy korucuları ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan çobanlar ve 3 bin küçükbaş yaklaşık 4 saatlik çalışma ile kurtarılarak Güvendik köyüne getirildi.

Soğuk hava nedeniyle ayakları donan bir çoban, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

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