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Türkiye
AA 21.11.2023 03:08

Zonguldak açıklarında batan gemidekileri arama çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizci için gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmalarının gece de karadan sürdürüleceğini açıkladı.

Zonguldak açıklarında batan gemidekileri arama çalışmaları devam ediyor
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizciyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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Bakan Yerlikaya, "Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını sürdürdü, gece boyunca da karadan çalışmalarımız devam edecek. Olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekiplerimizin her birine teşekkür ediyorum. Allah, tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

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